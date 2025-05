Väidetav saripettur tõmbas lapsevanemale tantsupeopiletitega koti pähe: ikka tohutu pettumus ja alatus!

«Politseis on registreeritud ka juhtumeid, kus piletimüüja esines kellegi teisena ja märkis teadlikult valesti makse saaja nime. Seetõttu tasub hoolikalt kontrollida andmeid, mida sisestate pangaülekande tegemisel – kas inimese nimi, kellele raha kannate vastab sellele kellega tehingu kokku leppisite,» nendib Tambre ja lisab: «Õnneks suur osa inimesi juba oskab internetis müüjate tausta otsida ja ka teisi hoiatada, kuid soovitan igasuguste ostuplatvormide tehingute puhul veenduda kõikvõimalikel viisidel, et kaup on päriselt olemas.»

Märtsis sõnas Tartu menetlustalituse juht Margus Kaudne, et nendeni on sel aastal jõudnud juba umbes kümmekond piletimüügiga seonduvat pöördumist.

Ta selgitas toona: «Skeeme on erinevaid: mõni leiab ise soodsa pileti veebilehelt, mis on kelmide poolt püsti pandud ning oma andmed sisestades kaotab raha pileteid saamata. Mõni langeb kohtinguportaalis kelmi ohvriks, kes pakub ühist kinno või näitusele minekut, kui kaaslane talle antud veebilingilt piletid ostab. Tegelikkuses on seegi kelmide poolt püsti pandud sait, kuhu andmed sisestades inimene oma raha kaotab. Mõni otsib suhtlusgruppidest pileteid ning temaga võtab ühendust keegi, kes pileteid pakub. Ettemaks tehakse ära, kuid pileteid ei laeku ja raha tagasi ka ei saadeta.»

«Olukord, kus keegi müüb veebis ürituse pileteid, mida tal algusest peale tegelikult ei ole, on käsitletav kelmusena. Selleks peab piletimüüjal olema kuulutuse üles panemise ajal algusest peale tahtlus kedagi petta ja selle arvelt varalist kasu saada. Taolistel juhtudel alustab politsei menetlust.»

Ta lisas, et kui selgub, et piletimüüjal oli alguses tahtlus müüa pileteid ning protsessi käigus juhtus midagi, miks see enam võimalik ei olnud, tuleb lähtuda võlaõigusest, mida lahendatakse tsiviilkohtus.