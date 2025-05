JUBA UUS SUHE? Lauren Villmann veetis Austrias aega salapärase noormehega

Rokkari endine pruut Lauren Villmann, kes tegutseb sisuloojana, jagas oma 51 000 fänniga viimasest reisist vahvaid kaadreid.



Instagrami postituste järgi saab välja lugeda, et naine viibis Austria pealinnas Viinis.

Nimelt on sisulooja postitanud sotsiaalmeediasse pildigalerii, kus on näha ka kaadrit, mis oleks justkui tehtud Viini kunstiajaloomuuseum​is, mis asutati 17. oktoober 1891​. aastal.



Pilte saad vaadata SIIT.



Toimetusele on laekunud mõned pildid, kus on näha mehe kätt ning meeste jalanõusid, mis viitab justkui sellele, et naise reisiselliks oli meesterahvas.