Roosiaia kuninganna kutsub peole: Anne Veski tähistab Unibet Arenal juubelit vägeva kontserdiga

«Aeg on nii kiirelt mööda läinud!» ütleb Anne ise. «Juubel lihtsalt tuleb nii kiirelt kätte! Aga ma tean, et te kõik olete valmis meiega jälle ühe vägeva peo maha pidama.»

«See saab olema eriline õhtu – lisaks mulle ja headele külalisesinejatele ootab publikut mitmeid kauneid hetki ja väikeseid üllatusi,» lisab Veski. «Eriti hoolikalt oleme läbi mõelnud lavakujunduse ja valguslahendused, et pakkuda väärikat raamistikku sellele juubeliõhtule. Ma olen ärevusest sinine!» naerab artist.

Veel hoiatab laulja, et piletid tasuks ära osta võimalikult kiiresti. «Võin saladuskatte all öelda, et eelmine kord jäid paljud ilma, sest mõtlesid, et saal on ju nii suur ja küll jagub. Aga ei! Tuleb kohe ära osta, sest meil on istekohtadega kontsert ja piletite arv on piiratud.»

Istekohad ei tähenda aga, et tantsimine keelatud oleks, sugugi mitte. «Meil on ikka nii, et iga kontserdi lõpuks on kõik püsti,» tõdeb ta. Anne isegi julgustab inimesi end lille lööma, seda enam, et järgmine päev on naistepäev, nii et miks mitte ühendada Anne sünnipäev selle tähtpäevaga.

Anne Veski, kelle kartoteegis on poole tuhande laulu ligi, tunnistab, et valiku tegemine kontserdil esitatavate lugude osas on keerukas, kuid põnev väljakutse. «Kindlasti tuleb esitamisele kuldvara ning ka täiesti uusi lugusid, kuid olen julgustanud ka inimesi meile kirjutama, mis lugusid nad ise kuulda tahavad,» ütleb Veski.

Anne Veskil on olnud õnne teenida läbi aastate leiba lauale pühendunult vaid ühe ametiga – olles laulja 100 protsenti ning seda nüüd juba üle 40 aasta. Ta on imeline muusik, kelle sõnum pole ajas tuhmunud ning kes suudab kuulajaid jätkuvalt vaimustada. Anne Veski on üks suurtest eestlastest, kes on end laulnud meie väikese maa ajalukku.