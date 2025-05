The Sun vahendab, et 62-aastane «Võimatu missiooni» filmidest tuntud Hollywoodi näitleja Tom Cruise, keda on viimasel ajal nähtud koos Bondi-tüdruk Ana de Armasiga (37), püüdis David Beckhami glamuursel 50. sünnipäevapeol madalat profiili hoidma.