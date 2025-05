ELU25 KÕRGHARIDUS: milline, või milline? Milline peaks olema ülikool? Tarmo Soomere ja Kadri Tali mõistatavad

Eks me nüüd siis üritame pilgu peale visata, millised on need riigi, ülikoolide, teaduse ja ühiskonna suhted, arusaamad, kus nad kattuvad, kus nad lahknevad. Kus nad üldse on, sest me ju teame, et kui teadlasi üldse mitte kuulata, siis on see mitte ilmselt väga huvitav tee, mida valida tuleviku jaoks.​