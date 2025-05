Häälesaates osalenud jurist, pillimees ja õhtujuht Raul: jätkan senikaua, kuni lavaärevus püsib

Terve elu Tartus elanud ning pidevalt erineval moel muusikaga tegelenud viie lapse isa Raul Kivi töötab juristina. Saates «Ma näen su häält» suutis ta arvajaid ja nõunikke piisavalt veenda, sest lahkus viiendana. Enda sõnul oli ta ka ise üllatunud, sest väga kaugele jõuda ei lootnudki. «Ma mõtlesin, et see kirev ülikond ja võib-olla selline olek reedab ära, kes ma päriselt olen. Aga ju ma suutsin ikka selle publiku ja kohtunikud nii ära petta, et mul on hea meel selle üle.»