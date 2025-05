💮 Ees on ka Päikese kohtumine Uraani ja Algoliga, millel on kombeks «päid maha võtta».

Ent see viitab ka, et inimesed on reaktiivsemad, kärsitumad ja võib-olla isegi enesekesksemad. Kogu maikuu viibivad tule-elemendi mõjus Veenus (Jääras), Marss (Lõvis), Chiron (Jääras), Neptuun (Jääras) ning kuni 10. maini Merkuur (Jääras) ja alates 25. maist Saturn (Jääras). Jäär on sodiaagimärgi kõige esimene tähemärk, korraga vastsündinu, sõdalane (ellujääja) ja algataja. Paljude inimeste eludes on uute alguste käivitamise ja värske lehekülje keeramise aeg.