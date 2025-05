«10 aastat tagasi hakkasin proovima.» IT-mees Aleksei üllatas häälesaates ooperilauluga

Saate nõunik Korea ütles, et tema esimene instinkt Alekseid nähes oli, et mees oskab laulda, justkui oleks otse koorist tulnud. «Kogu see suumaigutamise osa läks niivõrd rööpast mööda, et ma kardan, et see oli ülepingutatud teesklemine... Ma arvan, et tegelikult ikkagi oskab laulda.»