Saate «Ma näen su häält» esimene väljalangeja Margit: olin mikrofoni hoidmisega natuke koba

Margit Udami jaoks lõppes saade «Ma näen su häält» varakult, kuna ta hääletati esimesena välja. Mis talle saatuslikus saada võis? «Oi, ma seda nüüd ei oska küll kommenteerida... Võib-olla, nagu kohtunikud ütlesid, et see mikrofonitõste oli natukene selline koba, sest ma ei ole ju tegelikult laulja. Ma ei ole kunagi laulnud ja minu jaoks oli see esimene kord niimoodi sellise lava peal laulda,» ütles Margit ja lisas, et harjutas saate tarbeks fono taustal laulmist, mis oli tema jaoks täiesti uus asi.