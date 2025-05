Kohaliku politsei teatel arvas 29-aastane mees, et krokodill pole päris, vaid hoopiski elusuuruses võltsing ja nii roniski ta aedikusse, et fotode jaoks poseerida. Krokodill aga hammustas meest, misjärel läks loomaaia töötaja aedikusse, lõi emasele krokodillile betoonkangiga pähe, et loom suu avaks. Vigastada saanud mehele tehti üle 50 õmbluse, vahendab People.