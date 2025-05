Korgijoogi ohver: ühel hetkel ei mäletanud enam midagi, ärkasin hommikul vales kohas

Naine ei taha mõeldagi selle peale, mis temaga tehti, kui ta korgijoogi mõju all oli. «Eks kasutati seksuaalselt ära. Ja sellel olid ka väga tõsised tagajärjed. Ma ei taha laskuda detailidesse, aga see olukord lõppes 11 päeva hiljem EMOs niimoodi, et ma oleks peaaegu veremürgitusse ära surnud. Võib öelda, et mu elu oli juuksekarva küljes. Ja see on ka üks asi, mis mulle pähe torkas, et vau, ma tõesti nii kaua ignoreerisin seda. Ja täna, kui mulle tüdrukud pakkusid koos projekti teha, siis see on minu võimalus teisi inimesi päästa. Ma ei saa sellest loobuda,» sõnab eestkõneleja.

Mida ta ise oleks saanud sel õhtul teisiti teha? «Minu süü oli see, et ma jätsin joogi ilma järelevalveta. Kes see rumal inimene, ma täna mõtlen, jätab oma joogi ja jalutab ringi või räägib kellegagi. Ja siis tuleb tagasi ja mõtleb, et oo, see on minu jook, keegi pole seda kindlasti puutunud. Ei saa nii naiivne olla. Minu ajal keegi ei rääkinud seda, et hoia oma joogil silma peal või kuskil on korgijook, või vaata, kui sulle jooki valatakse, ära võta võõrastelt jooke.»