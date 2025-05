PRONKSMEDAL Fitness-sportlane Amani Kiivikas saavutas Euroopa meistrivõistlustel 3. koha

«Peale viimast võistlust Eestis, mis oli minu jaoks üliedukas, on alati selline huvitav periood. Nimelt on eufooria ja dopamiin laes saadud tulemuse pärast, aga teisalt on pingelangus ja samas kuklas tean, et loorberitele veel puhkama ei saa jääda, sest juba 3. mail on mul ju Euroopa meistrivõistlused ja tuleb anda endast veel kõik, mis võimalik,» ütles Amani hiljuti.