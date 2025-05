ELU25 Juku-Kalle Raid: elu nagu praetaldrikul ehk suur ja lapik on see maa, mis on mu kodu. Hullemaid teooriaid.

Lameda maa netiküljed annavad nõu: "Proovi ise broneerida mõni eelnimetatud lendudest või mõni sarnane marsruut ja vaata, kas sul õnnestub saada neid ilma vahepeatusteta. Sa ütled selle peale, et tegemist on juhusega või et reisifirmale oli kasulik selline marsruut. Aga reaalsuses võid sa neid otselendusid otsima jäädagi, sest tegemist on ruletilauaga, kus tehakse sohki. Nimelt, lõunapoolusel polegi praktiliselt nonstop-lendusid. Proovi ise läbi need eelnimetatud linnad ja vaata, kas leiad mõne nonstop-lennu.

Ümberistumisi surutakse sulle peale, nii et paha hakkab, sest nendel ümberistumistel pole mitte mingit mõtet. Mõned need ümberistumised nõuavad kokku kuni 50 tundi reisiaega. Proovi ise järele. Isegi kui sa leiad mõne nonstop-lennu, on ikkagi miskit veel valesti – kuigi kirjas on nonstop-lend, tehakse vahemaandumisi lennuki tankimiseks mõnel saarel. Kuna inimesed jäävad selleks ajaks lennukisse, siis läheb see arvesse kui nonstop-lend. Sargenti sõnul on need üksikud nonstop-lennud vahel kavas ainult kord nädalas ning on võimalik, et mõned neist on libalennud, mida reaalsuses ei eksisteeri. Hakka ka sina mängima reisiaegade kasiinot ja vaata, mida avastad.