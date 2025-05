42 NOAHAAVA Näitleja Kelsey Grammer rääkis raamatus mõrvatud õe Kareni viimastest hetkedest ja selle mõjust enda elule

Ameerika näitleja Kelsey Grammeri õde Karen vägistati ja mõrvati jõhkralt 1975. aastal Colorado osariigis. Oma uues raamatus räägib ta lähemalt ammusest traagilisest sündmusest ja selle mõjust laiemalt oma elule. Õe mõrvarile on mees enda sõnul andestanud, kuid see ei tähenda tema jaoks, et tal peaks olema võimalus vanglast vabaneda.