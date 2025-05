"TÄIELIK ÜLLATUS!" Hugh Hefneri lesk Crystal Hefner kihlus pärast aastast kooselu

«See tundub nagu täiuslik ringi täitumine. James suutis mind täielikult üllatada. Ta laskis puhastada salajase trepi ja lookleva raja, mis viis käsitsi valmistatud platvormile kõrgel kaljuserval, kust avanes vaade ookeanile. See oli täpselt see koht, kus me aasta tagasi vaiksel piknikul käisime – see paik sai meie omaks. Mul polnud aimugi, et ta salaja sellest püsiva ja sümboolse koha loob,» rääkis Crystal Hefner väljaandele US Weekly.