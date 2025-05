Palverännaku pühad templid ja ämblikuvõrgud: Tuuli Roosma pere väljakutsed Jaapanis jätkuvad

Pere seiklus Shikokol algab õhtupimeduses ning päeva viimane buss viib palverännu esimese templi juurde. Seal peaks peret ootama öömaja, kust varahommikul mugavalt vaimsele retkele asuda. Selgub aga, et pere on vales peatuses bussist väljunud, mis paneb nende rännaku juba esimesel sammul proovile. Templisse viiv tee kulgeb üle kaheksarealise kiirtee ja läbi ämblikuvõrke täis võpsiku. Loodetud templi ja hotelli asemel saabutakse algul aga tupikusse, seega: mis halvasti, see uuesti! Ärevus, väsimus ja huumor sulanduvad otsekui rituaalseks puhastuseks enne vaimset teekonda.