«See on ainult meelitav!» Hendrik Terras avaldas, mis ta arvab pidevatest võrdlustest Kiirega

Lisaks reageeris Terras videos ka sellele, et teda võrreldi Peaky Blindersi peategelase Tommy Shelbyga. Samuti uuriti ministrilt, millal oleks õige aeg kartul maha panna. «No rahvakeeli on ütlus, et siis kui toomingas hakkab õitsema. Aga tegelikult on oluline vaadata seda, mis on mulla temperatuur Kui muld on liiga külm, siis ei tasu kartulit maha panna,» teadis Terras õpetussõnu jagada.