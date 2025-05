MUINASJUTULISED KLÕPSUD Liis Lemsalu reisis pisipojaga esimest korda Aasiasse: see toit ja need südamlikud inimesed!

32-aastane lauljatar Liis Lemsalu väisas esimest korda Aasiat ning on sellest lummatud.



«20 väljavalitud jäädvustust minu 7171881 pildist telefonis. Ma ei tee isegi nalja.

Ehk minu esimene reis Aasiasse ja tuleb tõdeda, et mulle tõesti meeldis kõik ja veel eriti need südamlikud inimesed ja ebareaalselt maitsev toit,» kirjutab ta enda järjekordse pildigalerii pealkirjaks Tai reisist.