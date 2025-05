ÕUDUSTUSE MAJA HISPAANIAS Vanemad hoidsid pandeemia ajast alates kolme väikest last võrevoodites, mis olid täis prügi ja väljaheiteid

Kõik algas sellest, et murelikud naabrid polnud Saksa-Ameerika päritolu peret näinud alates 2021. aasta detsembrist. Nad arvasid, et pere oli ehk lihtsalt kolinud või valinud erakliku eluviisi. Kuid mure süvenes, kui keegi märkas, et lapsed polnud ilmunud kooli üle kolme aasta. Niisiis teavitati politseid.