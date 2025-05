Kanal 2 «Mitme näoga Eesti» uus hooaeg tutvustab Eestis elavaid välismaalasi: ma ei teadnud Eestist midagi – guugeldasin!

Hooaja esimeses episoodis tutvume kahe erilise kultuuriga kui kohtuvad Bangladeshist pärit Nusaeb Nur Alami ning Mordva Vabariigist pärit ersalanna Natalia Ermakov. Vaatamata sellele, et Eestis on kevad täies hoos, valmistub Nusaeb hoopis uue aasta vastuvõtmiseks – Bangladeshis algab nimelt uus aasta 14. aprillil. Kui sarnased või erinevad on Bangladeshi, Eesti ja Mordva aastavahetuse tähistamise viisid, selgub juba esimeses saates.

Nusaeb, kes on Eestis elanud juba kümme aastat, töötab tarkvaraarendajana ning tunneb vabal ajal rõõmu LEGO-dega ehitamisest. Ta meenutab, et ei teadnud Eestist enne midagi: «Ma guugeldasin, enne kui tulin.» Natalia saabus Eestisse 1998. aastal õppima. Talle oli oluline teadmine, et siin elab sugulasrahvas ja räägitakse sugulaskeelt. Tänaseks on ta Eestimaa Rahvuste Ühenduse president ja tegeleb igapäevaselt vähemusrahvuste kultuuri uurimise ning säilitamisega.

«Mitme näoga Eesti» Foto: Kanal 2

Mõlemad peategelased on Eestisse tulnud hariduse pärast ja siia ka jäänud. Nusaeb tunnistab, et temas on midagi, mis aitab Eestiga suhestuda: «Ma tunnen, et olen eestlastega sarnane – ma ei räägi palju, mulle meeldib suhelda väikse kogukonnaga ja see meeldib mulle, et eestlased ka ei räägi palju ja räägivad siis, kui vaja.»