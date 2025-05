Uue loo sünnilugu on produtsent Vahur Valgmaa sõnul ootamatu – bändiliikmed Merilin , Sanna ja Sandra räägivad, et nad ei seadnud endale eesmärgiks suvehitti luua.

«Hakkasime seda lugu tegema juba veebruaris koos produtsent Vahur Valgmaaga,» meenutab bänd. «Alguses oli lihtsalt hea tunnetusega lugu ja jäime ideega mängima. Ühel hetkel märkasime, et loo sees on mingi suvine sära. See polnud üldse teadlik plaan – lihtsalt kukkus nii välja,» lisavad tüdrukud.