Mitu iludusvõistlust võitnud Renne Merilo​ tegi seda taas! Päästjana töötav kaunitar tõi 30. aprillil koju The Best Model of Universe Dubai kõige magusama tiitli ehk võidu!

«See auhind annab võimalusi edasiminekuks sellel alal. Usun, et välimust on mulle antud ja selleks alaks sobiv, aga tööd tuleb endaga endiselt veel palju teha,» jagab naine toimetusega enda värskeid emotsioone.