VIDEOD Bill Gatesi tütar avaldas kogemata, mis sündroom ta isal on

Bill Gates ja ta tütar Phoebe Gates 8. juunil 2022 New Yorgis ajakirja Time 100 gaalal. Tegemist on iga-aastase sündmusega, mis toob välja maailma 100 kõige mõjuvõimsamat isikut

Phoebe Gatesil lipsas kogemata suust, et tema isal, Microsofti kaasasutajal Bill Gatesil, on Aspergeri sündroom.

Aspergeri sündroom on autismisarnane psüühikahäire, millele on iseloomulikud eriline suhtlusviis, kitsad huvid, korduvad käitumismustrid, tähelepanu nõrkus ja keelekasutusraskused.

Kuna sündroom on saanud nime Austria lastearsti Hans Aspergeri järgi, kes oli nats, kes hindas laste arengut vastavalt tollastele arusaamadele, siis tänapäeval on paljudes riikides ja ka rahvusvahelisest haiguste klassifikatsioonist RHK see sündroomi nimi jäetud välja ja selle asemel on lihtsalt autism.