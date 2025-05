Eesti Draamateatri näitleja Taavi Teplenkov saab täna 50-aastaseks. Juubilar rääkis 1. mai õhtul ETVs eetris olnud saates «OP» oma teatriteekonnast. Põlise tallinlasena on talle kõige hingelähedasem koht vanalinn, kus jalutades meenuvad eredalt ka lavakas õppimise aastad. «See on ääretult vaimurikastav see keskkond siin,» ütleb ta.