PÄEVAHOROSKOOP 2.mai: Sõnn on rahutu, Lõvisid ootab ees põnev aeg

Püüa säilitada rahu. Neis asjus, mis on väga olulised, ära alla anna, aga selgita kõike võimalikult kannatlikult. SÕNN

Sul tuleb õppida ja ennast arendada. Võid tunda tõmmet vastassoost isiku vastu, kellel on sinust üksjagu erinev taust. LÕVI

Sul pole kerge äriasju ajada. Ka võib rahateema viia erimeelsusteni äripartneritega või lähedastega, kellega on ühist vara. SKORPION

Vajad vabadust ja sõltumatust otsekui õhku. Sul on raske juhul, kui pead kellast kellani kindlas kohas püsima, nelja seina vahel istuma.​ KALJUKITS

Vaim on virge. Suudad mõelda uudsel viisil, näha toimuvat teise nurga alt. Sul võib tekkida omapäraseid ideid. KALAD

Sul on vaja kiiresti uute oludega kohaneda, aga kui avastad, et oled üksi jäänud, ei õnnestu see kuigi hästi. Ole koostööaltim!