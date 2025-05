ÜLEVAADE Millistel tänavatel Eestis kõige enam kiirust ületatakse?

Eestis on palju autojuhte, kellele meeldib raske jalaga gaasipedaali vajutada, et «võita» need mõned minutid oma sihtkohta kohale jõudmiseks. Seetõttu on Eesti suuremates linnades väljakujunenud oma tänavad, kus inimesed kõige enam kiirust ületavad.