TUBLI TÜDRUK Lauljanna Kéa on diplomi võrra rikkam: emana elasin ikka pidevates süümekates

«No seda rõõmu on mu näost vist näha. Lõpetamisest on juba tegelikult rohkem kui kuu aega möödas, aga viimased kaks aastat oli mõnus sõit! Vahepeal ikka ärevus tõusis korralikult, kui enda tegemata tööde list siin elus hiiglaslikuks kuhjus, aga siiski mingi hetk leidsin aja, et neid vaikselt likvideerida... suuresti ikka lähedaste abiga! Mulle meeldib ikka nii, et 10 asja on poolikud, sest pidevalt on muidu tunne, et ma teen liiga vähe 😄 Ja emana elasin ikka pidevates süümekates, kas kõiki neid õpinguid ikka endale lubada võib. Aga olid siiski mõnusalt õpetlikud aastad ja tuleb ennast mugavustsoonist vahel välja viia. Aitäh Tallinna Majanduskool (mis muide uuest aastast seda nime enam ei kanna) ja ärinduse õppetool kutseõppe eest, aitäh BCS Koolitus detailse veebiarenduse koolituse eest ja aitäh Tartu Rahvaülikool sisekujunduse koolituse eest, sain oma loomingu lasta hoopis teistmoodi valla,» kirjutab Kéa enda ühismeedias rõõmsa pildi alla.