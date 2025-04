«Kindlasti kaeban edasi!» Liiklusraevu tõttu maakohtus süüdi mõistetud endise politseiniku sõnul on tegu lavastusega

1990ndatel ise politseiniku ja 2000ndate alguses päästjana töötanud Sander Falilejev (50) mõisteti 30. aprillil Harju maakohtus süüdi 2023. aasta 12. septembril toimunud liiklusraevu intsidendis. Mehele pandi süüks avaliku korra rasket rikkumist vägivallaga. Falilejev on varem oma tegu põhjendanud hädakaitse ja teise juhi korralekutsumisega. 2. aprillil ehk eelmisel kohtuistungil sõnas prokurör, et Falilejevi hinnang ei vasta tegelikkusele, vaid on puhas fantaasia.