KLIPP SAATEST Tallinnas filmitud USA «Poissmees» jõuab peagi Duo 4 ekraanile

Tõsielusarja jälgijatele on Zach tuttav saate «Vallaline kaunitar» Ameerika versioonist, kus ta jõudis 19. hooajal kolmandale kohale ja pälvis vaatajate poolehoiu. Nüüd on mees ise peategelase rollis ja tema südant püüab võita 30 naist erinevatelt elualadelt. Nende seas on tervishoiu- ja tehnoloogiavaldkonna töötajaid, loovisikuid, ettevõtjaid ja sisuloojaid.