LÕBUS VIDEO Pagariks õppinud Maris Kõrvits siunab Zevakinit: nii ei tehta, kui Orm Oja seda näeks…

Võistluspaigaks on Tallinna Teeninduskool, mis tähistab peagi oma 80. tegutsemisaastat. Mõõtu võtavad seitse noort viiest erinevast kutsekoolist üle Eesti. Võistlejate ülesanne on valmistada kolm eri tüüpi minikooki ning seejärel küpsetada klassikalised rootsi kaneelisaiad.

Avaosas lööb kaasa ka kaks aastat tagasi ise pagariks õppinud raadiohääl Maris Kõrvits. «Kuna mul on palju lapsi ja kogu aeg on vaja sünnipäevaks mingit torti, siis mõtlesin, et tahaks õppida seda ise tegema. Mulle endale hirmsasti meeldivad makroonid ja ma mõtlesin, et kus õpetatakse makroone tegema,» avab ta õpingute tagamaid.

Kõrvits tunnistab, et rullbiskviit on küll selline asi, mida võiks igaüks osata teha. «See on selline hästi kiire – kui külaline teatab, et on tunni aja pärast sinu juures, siis viskad selle kiiresti valmis,» ütleb ta. Saatejuht Andrei Zevakin proovib koos raadiohäälega valmistada oma elu esimesi kaneelisaiu.