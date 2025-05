EI TEE TÖÖD AINULT RAHA PÄRAST Miljardäriga abiellunud Sofia Richie müüb Amazonis oma uusi lastekollektsiooni tooteid kõigest 9 euroga

Uus kollektsioon ühendab Sofia Richiele omase elegantse ja pehme esteetika praktiliste lõigetega, luues lastele mugavad, ent moekad riided. Eriliseks teeb kollektsiooni ka see, et mitmed tooted on sobitatud emade ja laste komplektidena, võimaldades stiiliteadlikel peredel kanda harmoneeruvaid pastelseid toone ja lõikeid.