VIDEO Kristina Pärtelpoeg nägi unes, kuidas tuntud sisulooja tegi tema nimel enesetapu. «Ennast niimoodi imetleda on piinlik!»

Klipis räägib Kristina Pärtelpoeg sellest, et ta nägi öösel unes, kuidas üks influentser hüppas kõrgelt tema korteri rõdult alla ja tappis ära ennast. Kui Mallukas küsib, kellega on tegemist, siis vastab Pärtelpoeg: «See, keda ma ei salli. See musta peaga saikar,» ütleb Pärtelpoeg. «Siis mul oli nii kahju, mul oli nagu nii kurb. Aga samas kui ma üles ärkasin, siis ma olin mingi fuck that bitch. Ok nali, ma ei tahaks, et ta ennast ära tapab,» räägib Pärtelpoeg. «Ma nägin seda hetke, kus ta tuli minu juurde ja lihtsalt hüppas, sest et mina ütlesin, et ma mingi ei salli sind ja siis ta oli nagu et ok, ma siis tapan ennast ära ja tappiski.»