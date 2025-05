FOTOD «Põgenes rendilevõtja eest?» Tallinlasele jäi silma kraavis olev Bolti kaubik

Facebooki grupis «Kopli» saab näha fotosid ühest Bolti kaubikust, mis on ninaga kraavis. «Keegi vast unustas käsipiduri peale panna,» ütleb «Kopli» grupi administraator Lauri Kreutzwald, kes on postitanud fotod kraavi vajunud kaubikust.

«Nendel rendikatel käsipidur võib mitte võtta ka kui just lõpuni ei tõmba,» öeldakse kommentaarides.

Elu24 toimetusele selle postituse kohta info saatnud mehele aga tekkis fotosid vaadates humoorikas mõte, et kaubik püüdis justkui selle rentinud isiku eest põgeneda ja lõpetas seepärast kraavis.

Käsipidur ununes peale panna

Bolt Drive'i juhataja Andrei Dementjev ütleb, et Bolti kaubikud on praegu väga populaarsed kevadiste suurpuhastuste ning remonditööde tõttu. «Selle juhtumi puhul oli tõesti klient ehk suure toimetamise tõttu unustanud käsipiduri peale panna,» selgitab Dementjev.

«Õnneks on Bolt Drive kaubikud äärmiselt vastupidavad. Juhtumile vastav kaubik on õnnetuskohast ära veetud ning juba ringluses tagasi, et järgmisele kliendile abiks olla,» ütleb ta.