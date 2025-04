VIDEO SPARTAST «Treenitavad on täielikus šokis!» Aastaid Sparta spordiklubis töötanud Argo Ader lasti päevapealt lahti

Legendaarne Argo Ader, kes on Sparta spordiklubis töötanud ligi 20 aastat, lasti päevapealt lahti. «Põhjuseks on täiesti suvaline tüli, see on otsitud põhjus lahti laskmiseks,» ütleb spordiklubis treeniv Tiit (nimi muudetud, toimetusele teada). Sparta spordiklubi kinnitab, et Ader enam nende juures ei tööta.