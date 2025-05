Hendrik Johannes Terras on Eesti poliitik, kes täidab alates 25. märtsist 2025. aastast regionaal- ja põllumajandusministri ametit. Ta kuulub erakonda Eesti 200.



Aeg-ajalt armastab mees suhelda fännidega ja nii ka täna lasi poliitik küsida erinevaid ametialaseid küsimusi.



Üks fänn puudutas näiteks puurikanadepidamise teemat: «Kas te keelustate puurikanade pidamist​?»



Loomulikult vastas värske minister, et tema jaoks on loomad väga tähtsal kohal: «Loomade heaolu on minu jaoks väga oluline. Hetkel ma tegelen sellega, et me saaksime kanad puuridest välja õrrekanalatesse, et heaolu tunduvalt tõsta. Aga asjal on ka teine külg, nimelt see, kuidas säilib meie ettevõtete konkurentsivõime. Et me ikkagi muna tahame süüa ja et muna oleks veel poes lettidel ning et me saaksime teha kooki ja kõike muud, on vaja, et nemad oleks elujõulised. Ja eesmärk on siis see keskele kokku tuua ja leida lahendus, kuidas me saame tagada loomade heaolu, aga samas majanduslikult ettevõtteid mitte liiga palju kahjustada.»​