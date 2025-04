Näitleja Jan Uuspõld tunnistab, et kukkus viieks kuuks taas pudelisse: arst tõttas appi ja pani mulle jälle väikese ampulli tagumikku

51-aastane näitleja Jan Uuspõld on avalikkuse ees tuntud kui karismaatiline ja aus esineja, kes ei karda rääkida ka oma elu tumedamatest hetkedest. Hiljutises intervjuus «Ringvaatele» avas Uuspõld südame keerulisest perioodist, mil ta pärast aastaid kainena elamist taas alkoholi otsa kukkus.



Tema aus lugu on liigutav meeldetuletus sellest, kui õhukesel pinnal me kõik mõnikord käime – ja kui oluline on iseendale ja oma tervisele tähelepanu pöörata.