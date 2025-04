Hispaanias viibiv Allan Roosileht eilsest elektrikatkestusest: inimesed olid paanikas, et on alanud sõda

«Malaga on täiesti pime. Südalinnas liiguvad inimesed taskulampidega. Politsei on väljas, kauplused on suletud, valgusfoorid ei tööta, tanklad ka mitte ja kell 00 olid inimesed paanikas, et on alanud sõda. Palju oli ummikuid ja avariisid. Inimesed ei ole päev läbi saanud tuua süüa, vett, kodude elektroonilised lukud ei tööta. Töötavad üksikud hotellid, kus on oma generaator. Kuulu järgi on Madrid samas olukorras, ehkki osa linnu Hispaania lõunarannikul on voolu tagasi saanud. Lennujaam töötas, võimalik et ka generaatori toel, aga lennud jäeti järjest ära,» kirjutas Roosileht esmaspäeva õhtul.