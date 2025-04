JOOKSUS ÕIGLUSE EEST Kaks neiut vägistanud mees varjas end luksuskuurortides üle kümne aasta

Kui kohaliku keskkooli kõige lootustandvam sportlane ja kooli populaarseim noormees sai süüdistuse kahe teismelise tüdruku vägistamises, raputas see tervet Darieni linna. Mida ohvrid aga oodata ei osanud, oli see, et süüdistuse esitamisele järgneb üle kümne aasta teadmatust ja hirmu. Uskumatu loo detailid hargnevad lahti Duo 5 saates «Vanity Fairi saladused».