FOTOD Jüri Ratas viibis elektrikatkestuse ajal Valencias: tuli ilma Google Mapsita hakkama saada

Jüri Ratas ütleb Instagramis, et 28. aprillil, esmaspäeval algasid Valencias Euroopa Rahvapartei (EPP) töised koosolekud. «Hotellis oma tuppa sisenedes panen uksekaarti küll üht ja küll teistpidi (neli erinevat võimalust proovisin läbi), kuid tuled põlema ei lähe. Helistan alla vastuvõttu ja ütlen, et mul ei ole toas elektrit. Lubatakse saata kohe abi. 30 minutit hiljem helistan uuesti ja minu jutt sama. Vastuvõtust öeldakse, et kogu riigis pole elektrit,» kirjutab Ratas 28. aprillil tehtud postituses.

«Mõned tunnid aega esimese kohtumiseni ja otsustan minna jooksma. Alt veel küsin, et kuhu suunas on soovitatav joosta. Hotelli töötaja näitab kaardilt ja küsib veel, kas soovin kaarti. Mina vastan, et ei. Mul ju Google Maps olemas. Sel hetkel töötas see hästi,» ütleb ta.

Kuid umbes 6,5 kilomeetrit hotellist eemal lakkas Ratase telefon töötamast ja Google Mapsile enam loota ei saanud. «Helistada ei saa, 4G ja 5G ei ole. Dokumentideta võõras linnas. Loomulikult ma ei teadnud, kus see öömaja on,» tõdeb ta hakates otsima tagasiteed hotellini.

«Samas kesklinnas elu keeb. Inimesed istuvad kohvikutes (tõsi, saavad osta ainult seda, mille tegemiseks pole vaja elektrit), valgusfoorid ei tööta, autojuhid annavad reeglina ülekäiguradade juures teed. Kohtun Pärnu koolijuhtide ja haridustöötajatega kesklinnas. Pargis inimesed naudivad, pangaautomaadid on lülitanud ennast välja, bensiinijaamad ei tööta ning ühes pitsarestorani ahjus on tuli (vist elav),» kirjeldab ta ümbritsevat.