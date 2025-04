FOTOD Lauljanna Hanna-Liina Võsa oleks kurva õnnetuse järel pimedaks jäänud: näonärvide taastumine võtab kuni pool aastat aega

«Pauk võib tulla harjavarrest ja silmast võib napilt ilma jääda ka suvalisest sildist ühel suvalisel pühapäeva õhtupoolikul. Minus on maailma suur tänutunne, et õnn oli minuga ja hoidis suuremast püsivast vigastusest. Õmblused on väljas ja ju see murd seal kuskil nähtamatus näopiirkonnas ka vaikselt kokku kasvab,» jagas naine möödunud nädalavahetusel juhtunud õnnetust fännidega. ​