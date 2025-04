ELU25 Kui meid külastaks tulnukad, peaks nendega kohtuma dalai-laama. VAATA VIDEOT!

Dalai-laama täna

Tänaseks on dalai-laama ilmalikust võimust täiesti loobunud, tiibetlaste poliitilist elu juhib Indias Dharamsala linnas parlament ning president (sikyong). Dalai-laama on öelnud, et kui ta saab 90-aastaseks (selle aasta juulis), teeb ta teatavaks juhtnöörid endale järglase leidmiseks. Praeguseks on dalai-laama öelnud täie kindlusega, et puna-Hiinasse ega mõnda muusse autoritaarsesse riiki ta ei reinkarneeru.