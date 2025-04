PETTUNUD FÄNNID? Brigitte Susanne Hundi müüdavaid prille saab Hiina e-poest tellida 5 korda odavamalt

Sisulooja Brigitte Susanne Hunt pühib teatud ajaks kodumaa tolmu jalgadelt ja seetõttu on pannud müüki nii enda auto kui ka riided.​ Lisaks on ta lahti öelnud enda üürikorterist. Fännid on aga naises pettunud, kuna tema kirbuka boksis müüdi Hiina e-poes müüdavate esemetega analoogseid tooteid kordades kallimalt. «Ta müüb Hiinast saadud jama,» kirjutab üks naise jälgija toimetusele. Oma kommentaari on andnud ka blogija ning taaskasutuskeskus, mis naise asju müüb.