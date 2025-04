Jõgeva aleviku elanik vägivaldse taustaga endisest lastekaitsjast: ta ütles, et temal on võimsust ühe nipsuga minult laps ära võtta

Kanal 2 saates «Kuuuurija» jõudis vaatajateni lugu endisest lastekaitseametnikust Kärol Piiritsast, kelle kohta on aastate jooksul esitatud mitmeid tõsiseid väiteid seoses vägivallajuhtumitega. Kärol Piirits on lõpetanud Tallinna ülikoolis lastekaitse eriala ja tal on magistridiplom. Ta on töötanud lastekaitsjana kolmes kohalikus omavalitsuses. Piirits on lastekaitsespetsialistina ametis olnud nii Põhja-Tallinnas, Jõgeval kui ka Paides. Jõgeval oli ta aga ametis vaid ühe päeva, sest tema käitumine jättis soovida ja seepärast öeldi juba järgmisel päeval tema leping üles.