58-aastane Alexandra Fröhlich , kelle romaanid on olnud Saksamaa bestsellerite tipus, leiti 22. aprilli hommikul kohaliku aja järgi, kirjutab The Guardian .

Juhtum anti kiiresti üle mõrvarühmale, kuna oli tõendeid selle kohta, et teda rünnati. Võimud on keeldunud rohkem üksikasju avaldamast, välja arvatud see, et on kogutud kohtuekspertiisi tõendeid ja esitatud koroneri aruanne.