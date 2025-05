«Bolti hinnad on laes ja bussi ei lähe!» Kuidas öisel ajal Tallinna lennujaamast kesklinna saada?

Bolti takso. Foto on illustreeriv.

«Bolti hinnad olid laes, Forus taksodele aga pikk järjekord ning bussi lennujaamast kesklinna ei lähe,» räägib öisel ajal Tallinna lennujaamast kesklinna transporti soovinud mees, kelle jaoks on üllatav, et kella ühe ajal ühistranspordiga kesklinna ei pääse. Bolt selgitab, millest taksosõidu hind sõltub. Foruse esindaja ütleb, et olukordi, kui taksosid pole lennujaama ees piisavalt ja inimesed peavad taksot ootama, tekib pigem harva.