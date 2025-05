KOSMILINE SOBIVUS See taevaseis võib siduda mehe endast tunduvalt vanema naisega

Astroloogia üks väga silmiavavaid osasid on sünastria ehk sünnikaartide omavaheline võrdlus suhetes. See, millised kogemused ja maailmad hakkavad avanema koostoimes teise inimesega on lõpmata põnev ja arendav, kuna üksi olles me neid kogemusi iialgi ei saaks. Samas ei kesta ükski suhe igavesti ning lõpuks tuleb seista silmitsi ikka ja jälle iseendaga, isegi kui see ei juhtu enne, kui alles oma füüsilisest kehast väljudes.