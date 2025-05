Tähelepanuväärne postitus osutus ekslikuks: lemmik, kes väidetavalt uputati, on elus ja terve

Möödunud pühapäeval oli Facebooki grupis «Kehra» lühikest aega üleval postitus, milles anti teada kutsika uputamisest. Anonüümne postitaja kirjutas: «Eile toimus traagiline juhtum kohas, mis on märgitud kaardil fotol. Üks inimene viskas oma kaheksa kuuse kutsika jõkke. Pealtnägijad nägid, kuidas kutsikas püüdis kaldale ujuda, kuid kahjuks uppus. Meil on olemas selle inimese ja kutsika fotod ning tema isik on teada. Loodame, et keegi hoolivatest linnaelanikest pöördub politsei poole ja annab juhtunust teada, et süüdlane saaks oma väärilise karistuse.»

Postitus mõjus igati usutavalt. Veel öeldi postituses, et kõnealune isik, kes kutsika vette viskas, võib olla seotud ka narkootikumide hoidmise ja levitamisega noorte seas. «Kuid see teave vajab kontrollimist,» lisas ta. «Palun ärge jääge ükskõikseks. Julmus peab saama karistatud,» ütles ta oma postituse lõpetuseks.

Koer on elus ja terve

«Kehra» grupi administraator Jarko Nõmme ütles Elu24-le, et ta eemaldas postituse, kuna seal väidetu ei vasta tõele. «Võin kinnitada, et koer on elus ja terve. Nägin meest jalutamas koos koeraga. Väide, et kutsikas uppus ei ole tõsi, seega otsustasime selle postituse eemaldada,» ütleb Nõmme lisades, et anonüümse postituse autori kontol on vaid kolm sõpra ja pole ühtegi pilti. Anonüümse postitaja konto nimi oli Bara Espa.