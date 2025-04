«Kui chek-in’i tegin, ei teadnud keegi midagi, aga lõpuks sain ikka oma toakaardi kätte,» jagab Raidmets oma esimest seiklust hotellis ja lisab: «Esimene emotsioon, kui toa üle vaatasin, oli see, et see on must ja... miks siin on auk seinas?!»