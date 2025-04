Kui eelmised ravimtaimede raamatud, mille Vilbaste ja Raal koos välja andnud on, räägivad sellest, kuidas taimedega ravida, siis nüüd on keskmes mürgised taimed, mis on olemas ka paljudes aedades. Näiteks elupuu, mis on uusarendusrajoonides üks armastatumaid taimi. Eriti teeb Vilbastele muret aga Sabiina kadakas, mis on erakordselt hull taim. «Üks mu sõber raius välja seda taime väga kuumal päeval oma akna alt. Tohutult palju aure tuli üles. Ta sai väga kõva mürgituse ja teda ei osatud tegelikult isegi EMOs aidata. Öeldi, et gripp on,» räägib ta. Sabiina kadaka istutamine Lõuna-Euroopa maade linnahaljastuses on keelatud. Vilbaste mainib ka, et kui lapseootel naised selle taime läheduses on, võivad nad lapse kaotada.