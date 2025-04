Venemaal on müügil «Lumikellukese mesi» – kas lumikellukestelt saab tõesti mett või on tegemist vaid tootenimega?

Elu24 toimetusele kirjutas lugeja, kes jagas üht tähelepanekut venekeelsest inforuumist. Nimelt on talle on silma jäänud arutelud, mis puudutavad küsimust: kas on olemas lumikellukese mesi? «Nägin ökokaupade poes naist, kes ostis lumikellukese mett. Küsisin, et kas selle on korjanud mesilased või päkapikud,» tsiteerib ta ühte postitust. Mesinik Jaan Eensaar ütleb, et teoreetiliselt võib lumikellukese mesi olemas olla, kuid see eeldaks kümnete või sadade hektarite viisi lumikellukesi.